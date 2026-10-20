Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

На омской ТЭЦ-5 отключился котлоагрегат: потребовался ремонт

Энергетики получили предостережение из-за внеплановой остановки котла на крупной теплоэлектроцентрали.
ТЭЦ-5

Сибирское управление Ростехнадзора объявило предостережение АО «ТГК-11» после инцидента на ТЭЦ-5. Поводом для проверки стала внештатная ситуация, зафиксированная 17 октября. Тогда на котлоагрегате № 8 сработала защита «Погасание факела», что привело к отключению оборудования от главного паропровода и снижению мощности.

– Согласно оперативному сообщению, котлоагрегат ст. № 8 (рег. № 146-Э) отключился от главного паропровода действием защиты «Погасание факела». Подана диспетчерская заявка на снижение мощности из-за вывода в ремонт КА-8, – сказано в тексте проверки.

Ведомство провело контрольные мероприятия, чтобы установить причины срабатывания защитной автоматики и проверить соблюдение норм промышленной безопасности. Специалисты напомнили эксплуатирующей организации о необходимости строго поддерживать агрегаты под давлением в исправном состоянии и вовремя проводить техническое обслуживание.

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·Общество·Олег Кипорук

На омской ТЭЦ-5 отключился котлоагрегат: потребовался ремонт

Энергетики получили предостережение из-за внеплановой остановки котла на крупной теплоэлектроцентрали.
ТЭЦ-5

Сибирское управление Ростехнадзора объявило предостережение АО «ТГК-11» после инцидента на ТЭЦ-5. Поводом для проверки стала внештатная ситуация, зафиксированная 17 октября. Тогда на котлоагрегате № 8 сработала защита «Погасание факела», что привело к отключению оборудования от главного паропровода и снижению мощности.

– Согласно оперативному сообщению, котлоагрегат ст. № 8 (рег. № 146-Э) отключился от главного паропровода действием защиты «Погасание факела». Подана диспетчерская заявка на снижение мощности из-за вывода в ремонт КА-8, – сказано в тексте проверки.

Ведомство провело контрольные мероприятия, чтобы установить причины срабатывания защитной автоматики и проверить соблюдение норм промышленной безопасности. Специалисты напомнили эксплуатирующей организации о необходимости строго поддерживать агрегаты под давлением в исправном состоянии и вовремя проводить техническое обслуживание.

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Рубрика - Общество