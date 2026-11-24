Омская ТЭЦ-5 23 ноября отметила 50 лет с момента запуска. За это время станция стала одним из ключевых источников теплоснабжения города: сегодня она обеспечивает теплом более половины Омска.

Первое тепло ТЭЦ-5, входящей в АО «ТГК-11» (Группа «Интер РАО»), дала 23 ноября 1976 года. В тот период в Омске активно развивались промышленные предприятия и строились новые жилые районы, поэтому запуск станции стал важным этапом развития городской инфраструктуры.

С юбилеем коллектив энергетиков поздравили мэр Омска Сергей Шелест и генеральный директор АО «ТГК-11» Дмитрий Бондарь. Шелест поблагодарил сотрудников за многолетнюю работу и вклад в обеспечение города теплом и электроэнергией.

– За полувековой историей стоит огромный труд тысячи людей, для которых станция стала судьбой. От имени омичей и от себя лично поблагодарил сотрудников ТЭЦ за профессионализм и слаженную работу, которая дарит тепло и свет нашим домам, – отметил мэр.

Отдельно он пожелал коллективу успешной работы и безаварийного прохождения отопительного сезона.

К зиме на ТЭЦ-5 и других объектах ТГК-11 провели плановые ремонты котельного и турбинного оборудования, а также обновили отдельные участки магистральных трубопроводов. По данным компании, на омских теплоэлектроцентралях подготовили к отопительному сезону 42 единицы основного и более 2,5 тыс. единиц вспомогательного оборудования.