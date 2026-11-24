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С начала 2026 года Кадровый центр «Работа России» помог найти работу более чем 15 тыс. жительницам Омской области. Помощь женщинам оказывают по нацпроекту «Кадры» и региональным программам содействия занятости, сообщили в кадровом центре.

Отдельное внимание уделяют мамам в декрете. За это время 37 омичек завершили профессиональное обучение, еще 6 мам с детьми до трех лет продолжают учиться. Всего при содействии Кадрового центра обучаются более 40 женщин с детьми, обучение бесплатное.

В Тарском районе накануне Дня матери выпускницам программы вручили свидетельства по профессиям мастера маникюра и педикюра. Помимо этого, специализированные ярмарки вакансий для мам прошли в Называевском и Колосовском районах. По итогам ярмарки в Называевске 6 участниц получили приглашения на собеседования.

Кадровый центр помогает женщинам с составлением резюме, подбором вакансий и подготовкой к собеседованиям. Кроме того, в регионе работают женские клубы.

Ранее сообщалось, что с начала года к программам подготовки и переподготовки в Кадровом центре «Работа России» приступили более 2,7 тысячи жителей региона, а свыше 1,2 тысячи участников трудоустроились на новые рабочие места.