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Банки могут по ошибке заподозрить омичей в мошенничестве из-за частых переводов другим людям, заблокировать карты и внести их в специальную базу. Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Отвечая на вопрос «Омск-информа», представитель Центробанка отметила, что такие ситуации на практике действительно встречаются. Для исключения из реестра регулятора омичам необходимо лично подать заявление.

– В таком случае нужно обратиться в Банк России. Есть определенный порядок, в соответствии с которым, если человек попал в базу банка без оснований, его оттуда исключают. Статистику сейчас не подскажу, но такие ситуации бывают, и граждане к нам обращаются. Если оснований для попадания в базу действительно нет, человека исключают после проведения определенной проверки, – пояснила Наталья Стрельникова.

Начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Омской области Роман Румянцев добавил, что сложность разблокировки напрямую зависит от того, замешан ли владелец счета в криминальной схеме.

– Если человек является дроппером и переводил похищенные средства, то механизм достаточно сложный, потому что он фактически был вовлечен в преступную деятельность. Здесь тоже нужно обращаться в Центральный банк, процедура непростая, но она есть. При этом правоохранительные органы должны принять соответствующее решение о том, что человек не является преступником, – отметил Румянцев.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что при обычных подозрительных операциях, не связанных с преступлениями, серьезных проблем не возникает и клиенту достаточно обратиться в отделение своего банка, сотрудники которого нередко сами вовремя распознают уловки аферистов и помогают сохранить сбережения.