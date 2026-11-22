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Житель Омска стал жертвой крупного мошенничества при попытке приобрести автомобиль из-за границы: мужчина лишился свыше 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области, куда поступили материалы о возбуждении уголовного дела.

По данным надзорного ведомства, омич наткнулся в мессенджере на объявление о выгодной поставке иномарок и вышел на связь с «продавцом». Злоумышленники подготовили для него поддельный договор, после чего на протяжении нескольких месяцев требовали деньги под разными предлогами, постепенно поднимая цену автомобиля. В итоге машина в Омск так и не приехала, а лжепродавец перестал выходить на связь.

В прокуратуре также привели статистику: с января 2026 года в регионе зафиксировали 4 153 киберпреступления, а сумма ущерба, нанесенного жителям Омской области, превысила 1,16 миллиарда рублей.

Представители ведомства советуют омичам не перечислять значительные суммы незнакомым людям и тщательно проверять контрагентов до заключения сделки.