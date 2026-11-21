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С начала года в Омской области из-за детской шалости с огнем произошло четыре пожара. Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, никто из детей не пострадал.

Основной причиной таких возгораний спасатели называют то, что ребенок оставался без присмотра – и в жилом помещении, и на улице.

Ранее сообщалось о том, что с начала 2026 года жители Омской области 4282 раза вызывали спасателей без необходимости.