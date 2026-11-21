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С начала 2026 года жители Омской области 4282 раза вызывали спасателей без необходимости. Об этом сообщили в региональном МЧС.

За ложный вызов пожарных грозит административный штраф – от 1000 до 1500 рублей. Если же человек сообщил о готовящемся взрыве, поджоге или другом подобном преступлении, дело уже уголовное: штраф от 200 до 500 тыс. рублей, принудительные работы от 2 до 3 лет, арест от 3 до 6 месяцев либо ограничение свободы до 3 лет. Кроме того, виновному придется возместить средства, потраченные на выезд.

– Ложный вызов пожарных может быть связан с ненадлежащей работой автоматической системы пожарной сигнализации. Ложное срабатывание системы пожарной сигнализации – это извещение о пожаре, сформированное при отсутствии самого пожара. За ненадлежащее содержание системы пожарной сигнализации также предусмотрена ответственность, – заявили в МЧС.

В ведомстве напомнили: пока пожарные реагируют на ложный вызов, кому-то действительно может понадобиться их помощь.