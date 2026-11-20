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В Омской области определили перечень населенных пунктов, которые в 2027 году могут столкнуться с лесными и другими природными пожарами. Документ подготовило министерство региональной безопасности и разместило его на портале правовой информации.

В реестр вошли 737 городов, сел и деревень, в том числе и сам Омск. Пожароопасными признаны практически все районы региона, за исключением Нововаршавского, Одесского, Павлоградского и Шербакульского.

Руководителям территорий, включенных в перечень, предстоит подготовить паспорта населенных пунктов и направить бумаги в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, а также в МЧС.