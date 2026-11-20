Фото: пресс-служба МЧС

С января 2026 года в Омской области зарегистрировали 73 пожара, причиной которых стала неосторожность при курении. По данным МЧС, жертвами этих возгораний стали 23 человека, еще 2 пострадали.

Как уточнили в ведомстве, подобные случаи составляют 26 % от всех смертей на пожарах в регионе. Среди погибших есть и ребенок. Спасатели подчеркивают, что особую угрозу создает курение в квартире после употребления спиртного: человек теряет контроль над ситуацией и может уснуть с тлеющей сигаретой.

– Мы регулярно фиксируем случаи, когда трагедия происходит из-за элементарной небрежности: окурок бросают мимо пепельницы, сигарету оставляют тлеть. В быту эти «мелочи» становятся фатальными, – рассказал начальник службы пожаротушения регионального управления МЧС Андрей Бабиенко.

Даже маленький тлеющий обрывок сигареты, оказавшийся на ковре, мягкой мебели, одежде или постели, способен разжечь пламя. При возгорании опасен не только огонь, но и густой едкий дым: он стремительно заполняет помещение, и его воздействие может оказаться смертельным не только для самого курильщика и его родных, но и для жителей соседних квартир.

Чтобы избежать беды, в МЧС рекомендуют не курить в положении лежа, особенно при сильной усталости или после алкоголя, пользоваться устойчивыми пепельницами, наливая в них немного воды, и как следует гасить окурки. Выбрасывать их из окон и с балконов нельзя – тлеющая сигарета может упасть на балкон или лоджию этажом ниже. Уходя из дома, следует проверить, что все источники открытого огня потушены.

Один из трагических инцидентов случился в октябре в Омске на улице Краснопресненской. В квартире девятиэтажки погибли 74-летний владелец жилья и его 71-летняя гостья, а еще 12 жильцов дома выбрались на улицу самостоятельно. Среди возможных причин пожара специалисты рассматривают курение в постели.