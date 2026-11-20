Фото: «Омск Live» во «ВКонтакте»

За торговым комплексом «Магистраль» на Левобережье двое молодых людей, по словам очевидца, повредили несколько припаркованных машин. Об этом сообщил очевидец в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

Автор поста уточнил, что инцидент произошел около половины десятого вечера. По его словам, один из автомобилей получил серьезные повреждения: молодые люди забирались на крышу и били по лобовому стеклу. Когда омичка поинтересовалась, кто здесь такой смелый, в ее адрес прозвучала нецензурная брань, после чего нарушители скрылись, но по пути пробежали еще по трем-четырем машинам и опрокинули мусорный контейнер.

«В отдел полиции сообщений никаких не поступало. Зарегистрировали информацию, выявленную в ходе мониторинга социальных сетей. Сейчас будем разбираться в обстоятельствах, выяснять, что произошло».

В пресс-службе ведомства корреспонденту NGS55 пояснили, что заявлений от владельцев пострадавших автомобилей пока не зафиксировано.