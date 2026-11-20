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В Ленинском районном суде Омска рассмотрели дело о невыполнении законного требования сотрудника полиции. Как сообщили в полиции, поводом стало поведение 42-летнего водителя, которого еще в сентябре 2026 года задерживали за управление автомобилем с пленкой на лобовом и боковых стеклах, не соответствующей ГОСТ по светопропускаемости.

При повторном задержании тонированной «киа церато» мужчина объяснил, что требование об устранении пленки он получил 10 сентября текущего года. За два месяца, по его словам, времени на то, чтобы привести стекла в соответствие с нормами, он так и не нашел.

По итогам заседания суд признал омича виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В качестве наказания ему назначили 5 суток административного ареста. Таким образом, водитель проведет это время в изоляторе временного содержания.