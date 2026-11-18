Фото: Omskinform.ru

Жители Омской области за январь–октябрь 2026 года приобретали подержанные машины на 13 % чаще, чем за тот же отрезок прошлого года, сообщает «Авито Авто» 18 ноября. В октябре интерес к вторичному авторынку в регионе оказался на 24 % выше, чем годом ранее, и на 6,7 % больше, чем месяцем раньше.

Средний чек на машину с пробегом в Омской области сложился на уровне 1,3 млн рублей. Наибольший прирост запросов показала марка Lexus – плюс 34,6 %. Следом расположились renault (+22,3 %), Chevrolet (+22 %), Toyota (+21,5 %) и Honda (+18,3 %).

Среди конкретных моделей сильнее всего выросла популярность Lexus RX: ее выбирали на 63,8 % активнее, чем в январе–октябре 2025 года. Вторую строчку заняла Toyota Land Cruiser Prado (+55 %), третью – LADA Kalina (+32,9 %). В десятку лидеров также вошли Hyundai Solaris (+29,8 %), LADA 4x4 (Нива) (+28 %), LADA Granta (+27,7 %), Renault Logan (+25,7 %), nissan Sunny (+25,5 %), Toyota Corolla (+25 %) и LADA Samara (+23,5 %).

Самыми востребованными из отечественных машин оказались LADA Priora, 2114 Samara, 2110, 2107 и 4x4 (Нива). У японских брендов лидируют Toyota Corolla, Toyota Camry, nissan Sunny и Toyota RAV4, у немецких – Mercedes-Benz E-класса и C-класса, у южнокорейских – Hyundai Solaris и Kia Rio. За год средняя цена четырех моделей LADA упала минимум на 6 %: Kalina подешевела на 12,5 % (до 251 тыс. рублей), 2114 Samara – на 11,1 % (до 175 тыс.), Granta – на 9,4 % (до 529 тыс.), 4x4 (Нива) – на 6,8 % (до 330 тыс.).