Брошенные авто захватили омские улицы и ударили по городскому бюджету

Фото: Omskinform.ru

За январь–октябрь 2026 года омичи направили в окружные администрации 482 обращения о брошенных автомобилях. Как следует из данных мэрии, опубликованных РБК Омск, владельцев 264 машин удалось установить сразу. Еще 199 транспортных средств признали бесхозными, по остальным обращениям решения пока не приняты.

На специализированные стоянки уже отправили 33 автомобиля. В ближайшее время туда намерены перевезти еще 28 машин. Больше всего брошенных автомобилей вывезли с улиц Кировского округа – 14. В Советском округе на спецстоянку отправили еще 11 машин. Оставшиеся восемь транспортных средств, владельцев которых установить не удалось, находились в Центральном, Октябрьском и Ленинском округах.

Кроме того, в мэрии сообщили, что владельцы 159 автомобилей после обращений самостоятельно забрали свой транспорт с улиц города.

Стоит отметить, что на эвакуацию бесхозного транспорта из бюджета Омска направили свыше 260 тыс. рублей. В среднем перемещение одной машины обходится почти в 7,9 тыс. рублей.