15 минут мало: омичи возмутились бесплатным периодом парковки, за который ничего не успеть

Фото: Omskinform.ru

Жители Омска выразили недовольство условиями работы платных парковок, которые сейчас действуют в тестовом режиме: горожанам кажется недостаточным бесплатный период стоянки, длящийся всего 15 минут.

По мнению омичей, за четверть часа не получится даже быстро решить повседневные дела. Свою претензию автор публикации изложил в социальных сетях. Он потребовал от городских властей сократить число мест, где стоянка стала платной, и продлить время, в течение которого парковка остается бесплатной. На это обращение откликнулись в администрации города.

Горожанин также задался вопросом, почему за визит в магазин, аптеку, больницу или банк приходится доплачивать.

– Введение платы за парковку позволяет разгрузить территорию и создать условия для свободного движения и маневрирования автомобилей. При этом для граждан льготных категорий парковка остается бесплатной. Работа платной парковки организована с 08:00 до 20:00, – пояснили в мэрии.

В городской администрации пояснили, что плата за стоянку нужна для разгрузки территории и создания условий для свободного движения и маневрирования машин. Льготники при этом продолжат парковаться без оплаты. Пока система работает в тестовом режиме, а с 1 декабря ее собираются перевести на постоянную основу.