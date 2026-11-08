Лучше не будет: омичей призвали оперативно «переобуться»

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С наступлением холодов, дождей и первых заморозков дорожная обстановка в Омской области усложнилась. И в Госавтоинспекции Омской области напомнили автомобилистам, что пора подготовить транспорт к зиме.

По данным ведомства, перепады температур, туман и осадки делают покрытие менее предсказуемым, поэтому даже знакомая поездка в таких условиях требует от водителя большего внимания.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что откладывать замену летних шин на зимние не стоит. Своевременная подготовка машины к холодам, по мнению специалистов, напрямую влияет на безопасность движения.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют выбирать скорость с поправкой на погоду, держать безопасную дистанцию и отказаться от резких маневров и торможений. Отдельно водителей просят проявлять повышенную осторожность рядом с пешеходными переходами.

В ведомстве напомнили, что мелочей на дороге не бывает: правильные шины и внимательность за рулем помогают избежать неприятных ситуаций. Водителей и пешеходов призвали беречь себя и других участников движения.

Специалисты советуют менять летнюю резину на зимнюю при снижении среднесуточной температуры до +5…+7 °C. Не стоит ждать первого снега или календарной зимы: при такой температуре летний состав дубеет, теряет эластичность и сцепление с дорогой даже на сухом асфальте.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько суток в Омске и в области ожидаются резкие перепады температур, гололедица и снег.