Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Омскую область накроют дожди и мокрый снег

Днем воздух прогреется до +11 градусов.
дождь, туман

В Омской области в пятницу, 6 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха составит +6...+11 °C. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет снижаться.

Ночью ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут от -2 до +3 °C. В отдельных районах пройдут дождь и снег, возможны отложения мокрого снега и гололед. Ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

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·Общество·Алексей Новиков

Омскую область накроют дожди и мокрый снег

Днем воздух прогреется до +11 градусов.
дождь, туман

В Омской области в пятницу, 6 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха составит +6...+11 °C. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет снижаться.

Ночью ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут от -2 до +3 °C. В отдельных районах пройдут дождь и снег, возможны отложения мокрого снега и гололед. Ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

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Рубрика - Общество