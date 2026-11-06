Омскую область накроют дожди и мокрый снег

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В Омской области в пятницу, 6 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха составит +6...+11 °C. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление будет снижаться.

Ночью ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут от -2 до +3 °C. В отдельных районах пройдут дождь и снег, возможны отложения мокрого снега и гололед. Ветер сменится на юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление начнет расти.