Стало известно, когда Омск накроет снегопадом

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По предварительному прогнозу синоптиков, наиболее интенсивные осадки в виде снега обрушатся на Омск с 19 по 24 ноября. Об этом сообщают сервисы Обь-Иртышского УГМС и «Гисметео».

В течение текущей недели погода в городе будет неустойчивой. В дневные часы 5 ноября воздух прогреется до +6 градусов, а уже 6 ноября столбики термометров поднимутся до +10 °С. В субботу, 7 ноября, ожидается заметное похолодание – до +4 °С, при этом ночью температура будет держаться в пределах от –1 до +2 °С. В конце недели и начале следующей, 8 и 9 ноября, возможен снег с дождем, а ночью при –1 градусе на дорогах может образоваться гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность. Утром 9 ноября, с 3 до 9 часов, не исключен сильный снег без дождя.

Следующие осадки в виде снега с дождем прогнозируются только 15 ноября: ночью ожидается –1 °С, днем – не выше +1 градуса. Устойчивая минусовая температура установится с 19 ноября: днем от –2 до –5 °С, ночью от –3 до –7 градусов. Именно в этот период, с 19 по 24 ноября, пройдут обильные снегопады, которые, вероятно, сформируют постоянный снежный покров.

Завершится месяц также снежной погодой: с 27 ноября по 2 декабря ожидается небольшой снег. Днем температура составит от –4 до –6 градусов, ночью – стабильные –6…–7 °С. В целом ноябрь, по оценке «Гисметео», будет относительно теплым, однако во второй половине месяца снега выпадет много.