Прокуратура завернула в Омске проект о запрете выгула собак в парках и скверах

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Омская межрайонная природоохранная прокуратура изучила подготовленный городской администрацией документ, которым предлагается расширить перечень мест, закрытых для прогулок с домашними животными. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в список включили парки, скверы, бульвары и набережные.

По мнению проверяющих, представленная редакция нуждается в серьезной переработке. В частности, в проекте отсутствует описание границ территорий, на которые распространяется ограничение, а также не дано определение самого понятия «выгул». Кроме того, запрет составлен без учета особенностей разных животных, в том числе относящихся к опасным породам. Прокуратура также обратила внимание, что прогулки с собаками остаются доступным видом отдыха для пожилых омичей, а в городе не хватает оборудованных площадок для выгула.

Природоохранный прокурор направил мэру Омска замечания, в которых указал на необоснованность и преждевременность принятия документа в нынешнем виде.