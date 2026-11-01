В Омской области барсука застали за приятными хлопотами

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В Горьковском районе Омской области в объектив фотоловушки попал барсук, занятый подготовкой жилища к зимовке: зверек подносит к норе пучки сухой травы. Об этом 1 ноября сообщили в паблике Управления по охране животного мира омского минприроды социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили в ведомстве, барсуки славятся чистоплотностью и выстилают гнездовую камеру плотным слоем сухой травы, листьев и мха. Осенью звери особенно усердно обновляют подстилку.

В некоторых регионах эта работа завершается во второй половине октября: жилища наполняются свежим материалом, а входы забиваются землей и листьями, после чего животные спят с ноября по март.

По наблюдениям инспектора, в Горьковском районе на одном километре территории может располагаться сразу несколько «норников» – разветвленных подземных поселений с тропами и «детскими площадками». Отдельные такие городки существуют на одном месте не один десяток лет.