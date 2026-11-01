Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Елена Ляхова

В Омске «помянули» самый известный памятник Ленину

У подножия монумента на Ленинской горке замечены гвоздики.
Ленинская горка

В субботу, 31 октября, у подножия монумента Владимиру Ленину на перекрестке улицы Карла Маркса и Лермонтова в Омске были замечены гвоздики. Об этом сообщил «СуперОмск».

Причины появления цветов на этом месте остаются невыясненными. Не исключено, что их возложили в связи с годовщиной Октябрьской революции. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

Между тем непосредственно на Ленинской горке сейчас ведутся археологические раскопки. Именно здесь в 1716 году располагалась первая Омская крепость. Судя по всему, из культурного слоя специалистам удалось извлечь пока только фрагменты Свято-Ильинского собора.

Читайте также

·Общество·Елена Ляхова

В Омске «помянули» самый известный памятник Ленину

У подножия монумента на Ленинской горке замечены гвоздики.
Ленинская горка

В субботу, 31 октября, у подножия монумента Владимиру Ленину на перекрестке улицы Карла Маркса и Лермонтова в Омске были замечены гвоздики. Об этом сообщил «СуперОмск».

Причины появления цветов на этом месте остаются невыясненными. Не исключено, что их возложили в связи с годовщиной Октябрьской революции. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.

Между тем непосредственно на Ленинской горке сейчас ведутся археологические раскопки. Именно здесь в 1716 году располагалась первая Омская крепость. Судя по всему, из культурного слоя специалистам удалось извлечь пока только фрагменты Свято-Ильинского собора.

Больше по тегу - #памятник
Рубрика - Общество