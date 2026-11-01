Росгидрометцентр анонсировал необычайно теплый ноябрь в Омской области

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Омская область попала в число территорий, где ноябрь 2026 года, по расчетам синоптиков, окажется заметно теплее климатической нормы – регион вошел в «красную зону» температурного прогноза. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

По данным метеорологов, средняя температура месяца превысит многолетние значения примерно на один градус. Одновременно осадков ожидается больше привычного, так что конец осени в городе и области будет мягким и влажным. Из-за этого устойчивый минус и снежный покров могут прийти позже обычного.

Похожая картина складывается и в других частях страны: в «красную зону» вместе с Омской областью попали Ямал, Югра и Дальний Восток. Там синоптики тоже фиксируют существенное отклонение от многолетних показателей.