Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

На Омск надвигается североатлантический циклон со снегопадом

После теплых выходных ударит циклон со снегом и гололедом.
зима, погода, снег

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают о резкой смене погоды в Омской области. В ближайшие дни жителей региона ждут последние теплые выходные, за которыми последуют снег, дождь и гололедица.

Сегодня, 30 октября, на севере области местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +3...+8 °C. В субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, существенных осадков не ожидается, лишь на севере возможны слабые дожди. Ночами столбики термометров покажут от -2 до +3 °C, зато днем воздуху удастся прогреться до осенних +5...+10 °C.

Однако уже с понедельника, 2 ноября, обстановка кардинально изменится. В регион прорвется мощный североатлантический циклон, который принесет с собой осадки различной интенсивности: дождь перейдет в снег, а на дорогах появится гололед. Дневная температура просядет до +1...+6 °C.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

На Омск надвигается североатлантический циклон со снегопадом

После теплых выходных ударит циклон со снегом и гололедом.
зима, погода, снег

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают о резкой смене погоды в Омской области. В ближайшие дни жителей региона ждут последние теплые выходные, за которыми последуют снег, дождь и гололедица.

Сегодня, 30 октября, на севере области местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +3...+8 °C. В субботу и воскресенье, 31 октября и 1 ноября, существенных осадков не ожидается, лишь на севере возможны слабые дожди. Ночами столбики термометров покажут от -2 до +3 °C, зато днем воздуху удастся прогреться до осенних +5...+10 °C.

Однако уже с понедельника, 2 ноября, обстановка кардинально изменится. В регион прорвется мощный североатлантический циклон, который принесет с собой осадки различной интенсивности: дождь перейдет в снег, а на дорогах появится гололед. Дневная температура просядет до +1...+6 °C.

Больше по тегу - #погода
Рубрика - Общество