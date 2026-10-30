Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

В Омской области ненадолго задержится тепло

Дневная температура воздуха в регионе составит +3...+8 °C.
погода осень деревья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +3...+8 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие осадки. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

К ночи похолодает до –1...+4 °C, местами продолжат идти осадки. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

В Омской области ненадолго задержится тепло

Дневная температура воздуха в регионе составит +3...+8 °C.
погода осень деревья

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +3...+8 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и небольшие осадки. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет расти.

К ночи похолодает до –1...+4 °C, местами продолжат идти осадки. Юго-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Больше по тегу - #погода
Рубрика - Общество