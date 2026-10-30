Новости в одно касание: «Омск-информ» выпустил приложение!

Новости «Омск-информа» теперь можно открывать прямо с экрана телефона – одним касанием, как обычное приложение. Не нужно запускать браузер, набирать адрес или искать сайт в закладках. Иконка ставится за десять секунд.

Ничего не нужно скачивать. Приложение занимает считаные мегабайты и ставится прямо с сайта – без магазина приложений, без регистрации и паролей.

Одно касание вместо пяти. Иконка «Омск-информа» стоит на экране телефона рядом с мессенджерами и банком. Нажали – и сразу лента новостей. Без браузера, без адресной строки, без поиска сайта в закладках.

Обновляется само. Приложение – это тот же omskinform.ru в отдельном окне. Новые возможности появляются в нем сразу, обновлять ничего не нужно.

Весь экран – под новости. Приложение открывается без адресной строки и вкладок браузера. Места под текст и фотографии становится больше, ничего лишнего сверху и снизу.

Не теряется среди вкладок. У «Омск-информа» свое окно: новости не затеряются среди десятков открытых страниц браузера, а при переключении между приложениями «Омск-информ» виден отдельно.

Не просит лишнего. Приложение не запрашивает доступ к контактам, камере и микрофону и не собирает ничего сверх обычного сайта.

Как поставить на Android.

Откройте omskinform.ru в браузере Chrome. Нажмите меню браузера – три точки в правом верхнем углу. Выберите «Установить приложение» (в некоторых телефонах – «Добавить на главный экран») и подтвердите. Иконка появится на экране.

Как поставить на iPhone.

Важно: только в Safari – в Chrome и Яндекс Браузере на iPhone такого пункта нет.

Откройте omskinform.ru в Safari. Нажмите «Поделиться» – квадрат со стрелкой вверх внизу экрана. Пролистайте список, выберите «На экран «Домой» и нажмите «Добавить».

Пошаговая инструкция с картинками – на странице omskinform.ru/app. На Android там же есть кнопка, которая ставит приложение сразу.

Если передумаете – задержите палец на иконке и выберите «Удалить», как у любого приложения.