В Омской области один вирус вытеснил почти все остальные инфекции

В Омской области среди выявленных респираторных инфекций продолжает лидировать коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора за неделю с 19 по 25 октября, на COVID-19 пришлось 66,7 % положительных результатов лабораторного мониторинга.

Остальные 33,3 % составили другие вирусы. Второе место заняли энтеровирусы (20,1 %), а еще по 6,6 % пришлось на риновирусы и вирусы парагриппа. В ведомстве подчеркивают, что речь идет о структуре обнаруженных вирусов в лабораториях, а не об общей доле заболевших среди всего населения.

Параллельно в регионе продолжается прививочная кампания. На 28 октября вакцинацию от гриппа прошли более 501 тысячи омичей, включая 195 тысяч детей, что составляет 46,2 % от плана.