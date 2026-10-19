Омичам установили срок непрерывных больничных

Фото: Magnific.com

В России утверждены новые временные рамки для нахождения на больничном: максимальный срок непрерывного больничного составляет десять месяцев, а при прохождении курса лечения от туберкулеза этот период увеличивается до 12 месяцев. Соответствующий приказ выпустило министерство здравоохранения страны, сообщает РИА Новости.

Согласно нормативным актам, при благоприятном прогнозе врачебная комиссия может принимать решение о продлении больничного листа вплоть до полного выздоровления пациента. Проверку состояния здоровья и продление необходимо осуществлять регулярно, не реже чем каждые 15 календарных дней, укладываясь в установленные общие лимиты.

При первичных заболеваниях, травмах или отравлениях лечащий врач имеет право самостоятельно оформлять листок нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней включительно. Все дальнейшие продления выполняются исключительно коллегиально по решению врачебной комиссии.