Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Омичам рассказали, какие графы можно убрать из квитанции ЖКУ

Россиянам объяснили, от каких дополнительных начислений в платежках за коммунальные услуги можно отказаться.
квитанции, коммунальные услуги, жкх

Из платежных документов за жилищно-коммунальные услуги можно исключить ряд дополнительных сервисов и услуг связи. Соответствующие разъяснения дал депутат Государственной думы Сергей Колунов.

– В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья (в случае, если оно включено отдельной строкой и вы не подписывали договор), услуги консьержа, шлагбаума или домофона, но только в случае, если общего собрания собственников не было, – рассказал он в беседе с RT.

Чтобы отказаться от проводного радио, потребуется направить заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться напрямую в МФЦ. Отключение услуги произойдет первого числа следующего месяца. Для отключения радиотрансляции или домашнего телефона потребителю необходимо предварительно определить обслуживающее предприятие, после чего также оформить отказ через подачу заявления, рассказал депутат.

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·Общество·Олег Кипорук

Омичам рассказали, какие графы можно убрать из квитанции ЖКУ

Россиянам объяснили, от каких дополнительных начислений в платежках за коммунальные услуги можно отказаться.
квитанции, коммунальные услуги, жкх

Из платежных документов за жилищно-коммунальные услуги можно исключить ряд дополнительных сервисов и услуг связи. Соответствующие разъяснения дал депутат Государственной думы Сергей Колунов.

– В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья (в случае, если оно включено отдельной строкой и вы не подписывали договор), услуги консьержа, шлагбаума или домофона, но только в случае, если общего собрания собственников не было, – рассказал он в беседе с RT.

Чтобы отказаться от проводного радио, потребуется направить заявление через портал «Госуслуги» либо обратиться напрямую в МФЦ. Отключение услуги произойдет первого числа следующего месяца. Для отключения радиотрансляции или домашнего телефона потребителю необходимо предварительно определить обслуживающее предприятие, после чего также оформить отказ через подачу заявления, рассказал депутат.

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Рубрика - Общество