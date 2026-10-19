Семья из Омского района получила всероссийскую награду

Фото: Министерство труда и социального развития Омской области

Супруги Виктор и Юлия Видершпан из села Пушкино Омского района стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». О достижении земляков рассказал глава Омского района Геннадий Долматов. Награждение состоялось 13 октября в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

В этом году конкурс объединил более 11,8 тыс. семей из всех 89 регионов России. Семья Видершпан вошла в число 16 победителей в номинации «Многодетная семья». На торжественной церемонии в столице подвели итоги сразу двух конкурсов – «Семья года» и «Семейная столица России».

Виктор и Юлия воспитывают девятерых детей. Семья известна активным участием в жизни местного сообщества и увлечением детей творчеством. Старшие ребята занимаются в детской школе искусств: осваивают игру на флейте, аккордеоне, фортепиано и домре. Дети также участвуют в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах.

Ранее достижения семьи отметили и на региональном уровне. В июле 2026 года Видершпан стали лауреатами губернаторской премии Омской области «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Кроме того, Юлия Видершпан в прошлом году получила медаль «Материнская слава».

Победа на всероссийском этапе позволила семье представить Омскую область среди лучших многодетных семей страны.