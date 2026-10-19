Стало известно, когда омичи начнут зарабатывать от 100 тысяч рублей

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Работники крупных и средних предприятий Омска через год начнут получать более 100 тысяч рублей в месяц. Такой прогноз омская мэрия заложила в проект городского бюджета, который опубликовали на сайте администрации.

По расчетам чиновников, в 2027 году средняя зарплата на средних и крупных предприятиях города составит от 100,7 до 101,3 тыс. рублей. Для сравнения, в 2026 году этот показатель оценивается в 94,6 тыс. рублей.

Кроме того, в 2028 году средний заработок горожан, по версии мэрии, вырастет до 108,6 тыс. рублей, а к 2029 году омичам и вовсе обещают в среднем 116,9 тыс. рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что Омск оказался в середине рейтинга российских городов по уровню зарплат.