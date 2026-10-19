В Омской области «уничтожили» половину «теневой» недвижимости

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В Омской области более чем в два раза уменьшилась доля объектов недвижимости, не имеющих зарегистрированных прав. Согласно актуальным данным Росреестра на 1 октября, общее количество недвижимости в регионе достигло 2 063 942 единиц, при этом число незарегистрированных объектов с начала 2022 года сократилось с 529 135 до 248 258. Доля такой собственности снизилась с 25,14 % до 12 %.

Положительная динамика связана с реализацией закона о выявлении правообладателей ранней недвижимости, который простимулировал граждан самостоятельно обращаться в МФЦ для оформления старых прав, возникших до 31 января 1998 года. Такая процедура проводится бесплатно и позволяет полноценно распоряжаться имуществом, включая продажу, дарение или сдачу в аренду.

За время проведения этой работы специалисты внесли в ЕГРН сведения о 18 351 владельце в отношении 14 450 объектов, сняли с кадастрового учета 23 192 фактически отсутствующих строения и официально признали бесхозяйными 689 объектов. Права на 55 694 объекта были зарегистрированы в упрощенном порядке.

Как отметил врио руководителя Управления Росреестра по Омской области Сергей Лапуста, наполнение реестра точными данными напрямую влияет на формирование налогооблагаемой базы и пополнение бюджетов всех уровней, позволяя эффективнее управлять территориями. Мероприятия проводятся в рамках исполнения указаний главы государства по повышению капитализации земельных ресурсов и вовлечению их в экономический оборот.