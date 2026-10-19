В центре Омска открывают елочные базары

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В Центральном округе утвердили локации для размещения официальных елочных базаров. Места выбирались с учетом высокой пешеходной и транспортной доступности, а также потенциального спроса горожан.

Торговые площадки откроются по четырем адресам: на улице 10 лет Октября возле домов № 109 и 175, на улице Красный Путь возле дома № 26а и на улице Маяковского около дома № 50а.

Как сообщила начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли Анна Крутских, сотрудники окружной администрации организуют строгий контроль за работой торговых точек. Специалисты будут следить за поддержанием санитарного порядка на площадках и своевременной уборкой накопившегося мусора. Кроме того, в ведомстве напомнили, что стихийная и несанкционированная продажа хвойных деревьев строго запрещена.