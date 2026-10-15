Омские власти определили места для елочных базаров

Места для продажи новогодних деревьев объявят в декабре.

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В Омске начались мероприятия по определению мест расположения елочных базаров – все адреса продажи новогодних деревьев станут известны в начале декабря. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Так, в Советском округе торги прошли в сентябре, в Центральном – подводят итоги аукциона, в Ленинском торги намечены на 22 октября. В Октябрьском округе открытый аукцион состоится 16 ноября, а в Кировском – 23-го.

Глава города подчеркнул, что места продаж определяются с учетом шаговой доступности для горожан. Например, Кировский округ предлагает предпринимателям 13 таких локаций для торговли хвойными деревьями.

Фактически точек торговли в городе будет намного больше, поскольку пункты продаж также откроются на территориях третьих лиц – по большей части это участки с хорошим пешеходным трафиком, прилегающие к крупным торговым комплексам и рынкам.

В частности, на территории Левобережья в прошлом году работало 30 пунктов продаж хвойных деревьев: 12 елочных развалов были организованы по договорам с администрацией округа. Остальные 18 базаров располагались вблизи рынков, магазинов и остановок общественного транспорта.

Всего в прошлом году работало 40 елочных базаров, а в целом по городу действовало 75 таких локаций.

Разрешения на торговлю предприниматели получат с 1 декабря. Но продажи начнутся в середине декабря.