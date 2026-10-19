В Омске экстренно перекроили бюджет из-за неожиданных доходов

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На внеочередном заседании местного парламента были утверждены изменения в казну на текущий период. Как сообщили в городской администрации, главной задачей корректировок стало увеличение финансирования для теплоснабжающих предприятий, которые готовятся к холодам.

Общий объем субсидий на эти цели составил 130 млн рублей. Из этой суммы 30 млн рублей удалось изыскать за счет дополнительных поступлений в казну, а оставшиеся средства перераспределили между профильными ведомствами.

После внесенных корректировок общие показатели городской казны сформировались на уровне 44,7 млрд рублей по доходам и 45,5 млрд рублей по расходам, при этом размер дефицита остался на прежней отметке в 789 млн рублей. Параметры на следующие два периода и верхний предел муниципального долга остались без изменений.