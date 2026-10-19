Хоценко проверил ход строительства социальных объектов на Левобережье Омска

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

На Левобережье Омска продолжается строительство жилого комплекса «Кварталы Драверта», который включает многоквартирные дома, социальные объекты и инженерную инфраструктуру. Губернатор Виталий Хоценко вместе с мэром Сергеем Шелестом 19 октября осмотрели новую котельную и оценили ход строительства школы и жилых домов.

Проект реализует компания «Брусника» на территории площадью 52 га в районе улиц 3-й Островской, Шаронова и Крупской. Помимо жилья, здесь планируют построить четыре детских сада, школу на 1550 учеников и поликлинику. Работы ведутся в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта.

На данный момент в микрорайоне сданы два многоквартирных дома. Для обеспечения теплом и горячей водой будущей застройки инвестор построил котельную мощностью 50 МВт. Она рассчитана на обслуживание 25 многоквартирных домов, социальных объектов и семиэтажного паркинга с помещениями общественного назначения.

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Весной котельную ввели в эксплуатацию и передали под управление АО «Тепловая компания». Объект должен обеспечить теплоснабжение жилого квартала по мере его дальнейшего развития.

Отдельно губернатор осмотрел площадку строительства школы на 1550 мест. Сейчас рабочие возводят несущие конструкции и перекрытия, кладут стены и монтируют наружные инженерные сети. Кроме того, на территории готовят основание для будущей спортивной площадки.

Соглашение с инвестором предусматривает не только развитие жилой и социальной инфраструктуры, но и передачу части квартир в собственность Омской области. Это позволит использовать жилье для обеспечения льготных категорий граждан.