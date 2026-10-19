Омский регоператор предупредил о пожарной опасности сухой травы у контейнеров

Фото: ООО «Магнит»

Во время осенних субботников в Омске и районах области на контейнерных площадках становится больше веток, листвы и скошенной травы. Региональный оператор «Магнит» напоминает, что складывать растительные отходы в места накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) запрещено законом. Ответственность за их вывоз возлагается на тех, кто образовал такой мусор, либо на собственников контейнерных площадок – в зависимости от ситуации.

Как пояснили в пресс-службе компании, запрет закреплен Постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами». В частности, к ТКО не относятся обрезки деревьев и кустарников, мешки с травой, опавшая листва и другие растительные отходы. Правомерность такого подхода также подтверждал Верховный суд РФ .

Несмотря на действующие требования, во время сезонной уборки растительный мусор регулярно появляется на контейнерных площадках. Экипажи мусоровозов фиксируют такие нарушения в Омске и районных центрах. Особенно сложная ситуация, по данным «Магнита», сложилась в Калачинске: местный отдел экологической безопасности отмечает большое количество растительных отходов на площадках.

Фото: ООО «Магнит»

В региональном операторе подчеркивают, что вывоз и утилизация древесно-растительных отходов не входят в обязанности компаний, работающих с ТКО. Эти услуги не включены в единый тариф, который оплачивают жители. Поэтому рассчитывать на то, что мусоровоз заберет ветки и траву вместе с бытовыми отходами, не следует.

Если растительный мусор образовался в результате работ по опиловке деревьев или благоустройству территории, организовать его вывоз должны те, кто проводил эти работы. Если же ветки и трава уже оказались на контейнерной площадке, привести ее в порядок обязан собственник места накопления отходов – управляющая компания или орган местного самоуправления.

Захламление площадок создает не только санитарные проблемы. Навалы сухой травы и веток могут становиться основой для несанкционированных свалок: к растительным отходам постепенно добавляют другой мусор. Кроме того, сухая растительность легко воспламеняется, поэтому подобные скопления повышают риск возгорания, особенно вблизи жилых домов.

«Магнит» призывает жителей заранее определять способ утилизации растительных отходов после уборки дворов и придомовых территорий. Управляющим компаниям и муниципалитетам напоминают о необходимости поддерживать контейнерные площадки в надлежащем состоянии. Регоператор заявляет о готовности взаимодействовать с ними для предотвращения стихийных свалок и связанных с ними экологических и противопожарных рисков.