Домработница избавила омичей от американского влияния

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу крупной суммы денег в Ленинском округе города. В полицию обратились владельцы дома на улице 5-й Солнечной, обнаружившие пропажу наличности из домашнего сейфа.

Силовики оперативно выехали на место и задержали во дворе 37-летнюю помощницу по хозяйству. При личном досмотре у женщины нашли и изъяли 455 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов.

На допросе подозреваемая призналась, что трудилась в этой семье с 2022 года. Во время уборки она случайно нашла в шкафу сейф, а позднее обнаружила и ключ от него. Дождавшись отъезда жильцов, работница открыла тайник. Заметив пачки с разной валютой, женщина решила забрать часть купюр из каждой упаковки, после чего замаскировала следы проникновения и попыталась скрыться на такси.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере. Сейчас оперативники проверяют ее возможную причастность к аналогичным преступлениям у других нанимателей.