Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Шестерых омичей лишили права водить машину из-за болезней

Оставлять им водительские удостоверения было опасно.
водитель

Прокуратура через суд лишила водительских прав шестерых жителей Кормиловского района Омской области. Все шестеро имеют медицинские противопоказания к вождению.

Как сообщили в ведомстве, оставлять права при таких противопоказаниях опасно и для самих водителей, и для окружающих. Исполнение судебных решений в прокуратуре пообещали проконтролировать.

Ранее таким же образом водительского удостоверения лишили еще одного жителя Омской области.

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·Общество·Андрей Андреев

Шестерых омичей лишили права водить машину из-за болезней

Оставлять им водительские удостоверения было опасно.
водитель

Прокуратура через суд лишила водительских прав шестерых жителей Кормиловского района Омской области. Все шестеро имеют медицинские противопоказания к вождению.

Как сообщили в ведомстве, оставлять права при таких противопоказаниях опасно и для самих водителей, и для окружающих. Исполнение судебных решений в прокуратуре пообещали проконтролировать.

Ранее таким же образом водительского удостоверения лишили еще одного жителя Омской области.

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Рубрика - Общество