Омск-информ
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·Общество·Лев Шишкин

«Вызывает тревогу»: в Омске возникли проблемы со снабжением газом

Жители многоквартирных домов испытывают неудобства, связанные с перебоями в заполнении газгольдеров.
Газ_газовая_плита

Обеспечение сжиженным газом многоквартирных домов Омска и ряда населенных пунктов области вызывает тревогу. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Омской области заявил губернатор Виталий Хоценко.

– Из-за недобросовестного частного поставщика жители испытывают неудобства, связанные с перебоями в заполнении газгольдеров. Поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко совместно с «Омскгоргазом», мэром Омска и главами районов оперативно предпринять все необходимые меры и обеспечить людей газом, – сказал Хоценко.

Он также добавил, что власти региона совместно с правоохранительными органами добиваются возвращения под контроль государства всей жизнеобеспечивающей инфраструктуры, в том числе газовых сетей.

Ранее занимавшееся поставками сжиженного газа населению и предприятиям ООО «Омская областная газовая компания» сейчас проходит процедуру банкротства.

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·Общество·Лев Шишкин

«Вызывает тревогу»: в Омске возникли проблемы со снабжением газом

Жители многоквартирных домов испытывают неудобства, связанные с перебоями в заполнении газгольдеров.
Газ_газовая_плита

Обеспечение сжиженным газом многоквартирных домов Омска и ряда населенных пунктов области вызывает тревогу. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Омской области заявил губернатор Виталий Хоценко.

– Из-за недобросовестного частного поставщика жители испытывают неудобства, связанные с перебоями в заполнении газгольдеров. Поставил задачу министру энергетики и ЖКХ Владимиру Шнипко совместно с «Омскгоргазом», мэром Омска и главами районов оперативно предпринять все необходимые меры и обеспечить людей газом, – сказал Хоценко.

Он также добавил, что власти региона совместно с правоохранительными органами добиваются возвращения под контроль государства всей жизнеобеспечивающей инфраструктуры, в том числе газовых сетей.

Ранее занимавшееся поставками сжиженного газа населению и предприятиям ООО «Омская областная газовая компания» сейчас проходит процедуру банкротства.

1322
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Рубрика - Общество