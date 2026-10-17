На директора фирмы, ремонтировавшей мост у Телецентра в Омске, завели уголовное дело

Арман Акопян подозревается в невыплате зарплаты работникам на общую сумму более 300 млн рублей.

Фото: omskinform.ru

В Омске возбудили уголовное дело в отношении руководителя компании «Стройтраст», занимавшейся капитальным ремонтом моста у Телецентра. Армана Акопяна подозревают в невыплате зарплаты работникам на общую сумму более 300 млн рублей, сообщают «Вести Омск» со ссылкой на региональный следственный комитет.

По версии следствия, деньги сотрудникам компании, занятым на ремонте моста, не выплачивались на протяжении нескольких месяцев. Сами работники утверждали, что сидели без зарплат с апреля, многие уволились. Ближе к лету работа на объекте остановилась.

– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин невыплаты заработной платы, принимаются меры к погашению задолженности, – добавила старший помощник руководителя регионального следкома Лариса Болдинова.

Капитальный ремонт моста у Телецентра идет почти два года – с конца ноября 2024-го. Завершить объект планировалось к концу октября нынешнего года, но из-за низких темпов работ (готовность 37 %, отставание от графика – 152 дня) контракт с «Стройтрастом» был расторгнут. Сейчас омская мэрия занята поисками другого подрядчика.