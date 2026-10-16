Хоценко рассказал о ходе строительства школы в Одесском

Новая школа рассчитана на 550 учеников и станет частью социальной инфраструктуры района.

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В селе Одесском Омской области продолжается строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 550 учеников. Сейчас на объекте монтируют фасадные панели, проводят внутреннюю отделку помещений и устанавливают систему вентиляции.

Здание будущей школы постепенно приобретает завершенный внешний вид. Внутри строители продолжают отделочные работы и монтаж инженерных систем, необходимых для эксплуатации образовательного учреждения. Проект реализуют в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

О ходе строительства сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. По его словам, новая школа должна стать важным образовательным объектом для всего Одесского района и расширить возможности местных жителей в получении современных образовательных услуг.

В здании предусмотрены не только учебные кабинеты, но и отдельные пространства для сельской библиотеки и IT-центра. Для этих подразделений запроектированы самостоятельные входы, что позволит организовать их работу отдельно от основного школьного пространства.

Таким образом, школа будет выполнять несколько функций: здесь смогут учиться дети, а жители района получат доступ к библиотечным ресурсам и возможностям IT-центра. Строительство объекта ведется в рамках программы комплексного развития сельских территорий, направленной в том числе на обновление социальной инфраструктуры.