Фото: Владимир Казионов

Накануне Дня матери супруга губернатора Омской области, телеведущая и мама шестерых детей Алена Хоценко рассказала, как решилась на большую семью. **** Подробности очень личной беседы приводит Om1.ru.

Алена с юных лет представляла себя многодетной матерью: еще листая детские журналы, воображала, что все изображенные там ребятишки – ее. Няню в семье наняли лишь после появления четвертого малыша, ближе к рождению пятого. Решиться на большую семью ей помогла поддержка мужа – увидев в его глазах такое же желание, она поняла, что готова двигаться дальше. Первенца она родила в 19 лет, и, как признается сама мама, этот опыт стал для молодой пары во многом неожиданным.

– После того как он подрос, я часто повторяю, что главная задача нас как родителей – научить детей жить без нас, – сказала Алена Хоценко.

Отпускать старшего сына в самостоятельную жизнь было тяжело: в 16 лет он попросил оставить его в прежнем городе, где заканчивал школу, пока семья переезжала.

Сейчас двое из шестерых детей уже живут отдельно, а остальные четверо находятся с родителями в Омске. Воспитание в семье строится не на жестком расписании, а скорее на свободном режиме: дети сами выбирают занятия, а обязательными остаются только те секции, которые они подобрали по собственному желанию.

Во многом очень помогает муж.

- С 1 сентября он обязательно возит детей в школу по утрам. Ему и по пути, и самому этого хочется: так появляется еще десять минут, которые можно провести вместе с ними, – отметила Алена Хоценко. - А вечерами у них футбол и книги. Это муж взял на себя. Сам сказал: «Я этого хочу, я это могу». Так и договорились.

При этом на первое место мама ставит не количество времени рядом с ребенком, а его качество – полчаса искреннего общения без телефона она считает полезнее целого дня формального присутствия.

Напомним, что в семье губернатора Виталия Хоценко воспитывается шестеро детей, а сам глава региона не раз подчеркивал, что семья для мужчины – это опора и вся жизнь. Поддержка семей с детьми остается приоритетом и в работе областных властей: в регионе действует выплата 100 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье, а с 2026 года услуги семейных многофункциональных центров станут доступны жителям всех сельских районов.