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В селе Максимовка Тюкалинского района Омской области ФАП отремонтировали в 2025 году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», а оборудование для него не закупили.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что фельдшерско-акушерский пункт не укомплектован по стандарту приказа Минздрава № 202н. В списке недостающего – тонометр, пульсоксиметр, мешок Амбу, носилки, ростомер, холодильник для лекарств, спинальный щит и еще около трех десятков позиций.

Иск прокуратуры Тюкалинский городской суд удовлетворил и обязал районную больницу укомплектовать пункт по нормативу.

Ответчиком по делу выступает Тюкалинская центральная районная больница, которую возглавляет Маргарита Березина. Решение суда пока не вступило в законную силу, а как оно будет исполняться, следит прокуратура.