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Аренда однокомнатных квартир в Омске с начала года подорожала на 5,8 %. Средняя ставка сейчас составляет 25 200 рублей в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента аренды компании «Этажи» Ольгу Павлинову.

По темпам роста Омск занял второе место среди крупнейших городов России – быстрее «однушки» дорожали только в Волгограде, где они прибавили в цене 7,9 %. Впрочем, в ряде городов цены на съемное жилье пошли вниз. В Краснодаре однокомнатная квартира подешевела на 6,7 %, до 26 600 рублей, в Казани – на 6,6 %, до 32 900 рублей, в Челябинске – на 6,3 %, до 24 600 рублей. В Новосибирске ставки выросли чисто символически – на 0,2 %, до 32 800 рублей.

Двухкомнатные квартиры сдали позиции в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Рост цен на такое жилье отмечен в Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Самаре.

– Сейчас на рынке нет факторов, которые могли бы изменить эту тенденцию, – заявила Павлинова.

По ее прогнозу, в среднесрочной перспективе арендные ставки продолжат снижаться.

Напомним, что в октябре 2026 года однокомнатные квартиры в Омске сдавались в среднем за 24 525 рублей – за месяц они подешевели на 2,1 %, а по итогам 2025 года аренда однокомнатных квартир и студий в городе упала на 5,9 %.