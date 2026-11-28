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Жительница Омска пожаловалась на проблемы с доступом к городской поликлинике № 17 на Космическом проспекте. По словам девушки, из-за того, что рядом с входом в медучреждение находится автомойка, на территории все время грязно и нет асфальта.

– Рядом с входом расположена автомойка, где паркуются машины. Там всегда грязь, земляные бугры, асфальт отсутствует, – говорится в сообщении омички на официальной странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». – Люди вынуждены лавировать по грязи между авто, чтобы зайти в калитку поликлиники. А ведь пациенты есть и колясочники.

Девушка призвала городские власти навести порядок у медицинского учреждения: очистить территорию от лишних объектов, заасфальтировать площадку и сделать вход в поликлинику «как положено».

– Тратите миллионы на развлекательные объекты, а самые необходимые для горожан остаются убогими. Позорище, – возмутилась омичка.

В администрации города ответили, что до 10 декабря специалисты проверят территорию у поликлиники.

– Специалисты совершат выезд на указанную территорию до 10 декабря. В случае выявления фактов нарушений правил благоустройства Омска специалисты направят ответственным лицам предписание о необходимости устранить нарушения в течение 10 дней, – сообщили в мэрии.

При этом власти добавили, что павильон автомойки установлен на территории частного земельного участка. Соответственно, решение о благоустройстве этой площадки собственник принимает самостоятельно.