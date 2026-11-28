poezddedamoroza.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с семьей побывал в поезде Деда Мороза, который прибыл в Омск в субботу, 28 ноября. О визите глава региона сообщил в своем макс-канале.

– Сегодня в Омск прибыл поезд Деда Мороза. Посетил новогодний состав с детьми, – написал Хоценко.

К публикации губернатор приложил видео из новогоднего состава.

Напомним, что свое путешествие по стране поезд Деда Мороза начал 8 ноября из Великого Устюга, маршрут охватывает Русский Север и Заполярье. Остановки запланированы в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Лабытнангах, Инте, Новом Уренгое, Казани, Самаре и других городах.

Завершится поездка 9 января: до этого состав 30 декабря прибудет в Вологду, новогоднюю столицу 2026 года, а 31 декабря Дед Мороз будет в Ярославле.

В прошлом году поезд Деда Мороза приезжал в Омск в декабре. Билеты на сеансы внутри праздничного состава в тот раз омичи раскупили за несколько минут после старта продаж. В этом году ситуация повторилась.