Фото: kremlin.ru

В мессенджере «Макс» в полночь 27 ноября начал работу чат-бот «Итоги года с В. Путиным». Как сообщили в пресс-службе мессенджера, отправить обращение в формате видео или текста могут граждане России любого возраста и из любого региона, в том числе из Омской области.

Прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоится 10 декабря, а направлять вопросы можно до конца программы.

Чтобы задать вопрос, нужно открыть чат-бот «Итоги года с В. Путиным» и нажать кнопку «Начать». Затем указать номер телефона, ФИО, населенный пункт, возраст и адрес электронной почты, после чего загрузить видеообращение или отправить текстовый вопрос.

Обращение направят в редакцию программы. Оттуда смогут связаться с автором по указанному номеру телефона или электронной почте.

Напомним, что год назад жители Омской области чаще всего направляли на прямую линию с президентом вопросы о социальной политике – эта категория собрала около 17 % обращений.