За последние несколько дней, 25 и 26 ноября, в правительстве Омской области подписано 11 распоряжений, которые еще на год продлевают работу руководителей ряда подразделений областного правительства. Повторно на свои посты назначены:
- заместитель министра труда и социального развития – Наталья Шитова;
- первый заместитель министра финансов – Юрий Наделяев;
- заместитель министра культуры – Светлана Бакулина;
- первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – Олег Колесников;
- заместитель представителя Омской области при Правительстве РФ – Наталья Жмыхова;
- заместитель министра здравоохранения – Ольга Мигунова;
- первый заместитель министра промышленности и торговли – Игорь Лукьянов;
- заместитель министра экономического развития – Константин Чуловский;
- первый заместитель министра имущественных отношений – Александр Матненко;
- заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – Святослав Комерзан;
- заместитель министра здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи женщинам и детям – Ольга Богданова;
- заместитель министра финансов – Ольга Шипитько;
- заместитель министра труда и социального развития – Олег Проскурин;
- первый заместитель министра экономического развития – Денис Кушнер;
- заместитель министра имущественных отношений – Лариса Бабешина;
- заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – Николай Филонов.
Ранее стало известно об уходе Николая Самбурского с должности главы региональной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Также из Заксобрания неожиданно ушел Максим Макаленко, которого избрали в сентябре от фракции ЛДПР и который с декабря 2024 года исполнял обязанности министра цифрового развития и связи области, пока этот пост формально оставался за Денисом Цукановым, отстраненным на время расследования уголовного дела.