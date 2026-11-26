Фото: пресс-служба Губернатора Омской области / max.ru/VPKhotcenko

За последние несколько дней, 25 и 26 ноября, в правительстве Омской области подписано 11 распоряжений, которые еще на год продлевают работу руководителей ряда подразделений областного правительства. Повторно на свои посты назначены:

заместитель министра труда и социального развития – Наталья Шитова ;

; первый заместитель министра финансов – Юрий Наделяев ;

; заместитель министра культуры – Светлана Бакулина ;

; первый заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – Олег Колесников ;

; заместитель представителя Омской области при Правительстве РФ – Наталья Жмыхова ;

; заместитель министра здравоохранения – Ольга Мигунова ;

; первый заместитель министра промышленности и торговли – Игорь Лукьянов ;

; заместитель министра экономического развития – Константин Чуловский ;

; первый заместитель министра имущественных отношений – Александр Матненко ;

; заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – Святослав Комерзан ;

; заместитель министра здравоохранения – начальник управления организации медицинской помощи женщинам и детям – Ольга Богданова ;

; заместитель министра финансов – Ольга Шипитько ;

; заместитель министра труда и социального развития – Олег Проскурин ;

; первый заместитель министра экономического развития – Денис Кушнер ;

; заместитель министра имущественных отношений – Лариса Бабешина ;

; заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности – Николай Филонов.

Ранее стало известно об уходе Николая Самбурского с должности главы региональной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Также из Заксобрания неожиданно ушел Максим Макаленко, которого избрали в сентябре от фракции ЛДПР и который с декабря 2024 года исполнял обязанности министра цифрового развития и связи области, пока этот пост формально оставался за Денисом Цукановым, отстраненным на время расследования уголовного дела.