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Сегодня, 26 ноября, мандат депутата Законодательного Собрания Омской области, члена фракции ЛДПР из Кирова Дмитрия Шатунова был передан его однопартийцу. Первый заместитель координатора в ЛДПР Омской области Андрей Вунш займет кресло депутата.

На сайте Заксобрания Омской области у Шатунова нет личной страницы. Известно, что на выборах 2026 года в Госдуму он возглавил региональную группу № 7 федерального списка ЛДПР, в которую входит Кемеровская, Омская и Томская области. По итогам голосования политик впервые избран депутатом Государственной думы по федеральному списку ЛДПР. Одновременно Шатунов победил и депутатом омского Заксобрания по списку ЛДПР, где занимал третью строчку.

Потому и отказался от регионального мандата в связи с переходом в Госдуму. 26 ноября досрочное сложение полномочий приняли депутаты омского ЗС. Известно, что в Государственной думе Дмитрий Шатунов уже вошел в комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Про его преемника Андрея Вунша известно, что ему 26 лет. Он окончил ОмГПУ, факультет истории, философии и права. Работает начальником отдела технического сопровождения аналитических систем управления в Государственном учреждении информационных технологий и телекоммуникаций Омской области. Он действующий депутат Совета Нововаршавского района.