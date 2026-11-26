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Депутаты Заксобрания Омской области сегодня приняли в двух чтениях изменения в закон «О транспортном налоге». Документ поступил в парламент в октябре, а повышенные ставки начнут действовать с 1 января 2027 года.

Для легковых автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка вырастет с 7 до 12 рублей. Для машин на 100–150 л.с. – с 15 до 30 рублей, для транспорта на 150–200 л.с. она составит 50 рублей. Дифференцированный подход для маломощных автомобилей в итоге убрали.

– Изначально мы предлагали разделить ставки для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил для юридических и физических лиц. Но по замечанию налогового органа дифференциация была исключена и установлена единая ставка в размере 12 рублей независимо от того, лицо юридическое или физическое, – уточнила министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко.

Законопроект предусматривает ставки и для мотоциклов, снегоходов, квадроциклов, спецтехники, воздушных и водных судов.

Транспортный налог в регионе не повышали 15 лет. Оплатить налог по новым ставкам налогоплательщикам придется в 2028-м – до 1 декабря.