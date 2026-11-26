Фото: пресс-служба Правительства

Прямая линия Владимира Путина запланирована на 10 декабря. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. В прямом эфире президент подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов и жителей.

Прием вопросов откроется 27 ноября и продлится до окончания программы. Задать вопрос можно через «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX. Кроме того, вопросы принимают на сайте moskva-putinu.ru, по СМС и ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что в ходе прошлой прямой линии больше всего омичей интересовала социальная политика – эта категория собрала около 17 % обращений. Тогда программа длилась 4,5 часа, за это время президент ответил на 76 вопросов россиян.